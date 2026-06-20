Москва20 июнВести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Херсонскую область, в результате террористических атак пострадал мирный житель, также поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил врио главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.
В городе Таврийске поврежден многоквартирный жилой дом. В городе Новая Каховка … пострадал мирный жительнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Также российские военные на территории округа обнаружили и обезвредили 2 беспилотника.
Оганесов назвал атаки противника в отношении мирного населения доказательством циничности преступного киевского режима.