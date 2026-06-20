После атаки ВСУ пострадал мирный житель Херсонской области, также поврежден дом

Мирный житель Херсонской области пострадал после атаки ВСУ на регион После атаки ВСУ пострадал мирный житель Херсонской области, также поврежден дом

Москва20 июн Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Херсонскую область, в результате террористических атак пострадал мирный житель, также поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил врио главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.

В городе Таврийске поврежден многоквартирный жилой дом. В городе Новая Каховка … пострадал мирный житель написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Также российские военные на территории округа обнаружили и обезвредили 2 беспилотника.

Оганесов назвал атаки противника в отношении мирного населения доказательством циничности преступного киевского режима.