Москва18 маяВести.В Васильевке Херсонской области саперы обезвредили сбитый беспилотник Украины. Об этом сообщает глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
Это произошло в ходе предпринятой атаки ВСУ на регион.
В Васильевке саперы обезвредили упавший БПЛА
Кроме того, дополняет Филипчук, были совершены налеты беспилотников на село Чернянка, поселок городского типа Любимовку и КНС в Каховке. Удары производились по жилым домам.
Пострадавших в результате атаки нет.