ВСУ атаковали Херсонскую область, один БПЛА обезврежен саперами В Херсонской области обезврежен сбитый БПЛА, атаковавший регион

Москва18 мая Вести.В Васильевке Херсонской области саперы обезвредили сбитый беспилотник Украины. Об этом сообщает глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Это произошло в ходе предпринятой атаки ВСУ на регион.

Кроме того, дополняет Филипчук, были совершены налеты беспилотников на село Чернянка, поселок городского типа Любимовку и КНС в Каховке. Удары производились по жилым домам.

Пострадавших в результате атаки нет.