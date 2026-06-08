Москва8 июнВести.Движение по атакованному ВСУ мосту в Херсонской области возобновили в реверсивном режиме. Об этом пишет губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режимеговорится в сообщении
По словам губернатора, место повреждения обследовали специалисты. В ближайшее время они отремонтируют пострадавший участок.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области. Никто не пострадал, но движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто.