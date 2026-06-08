Сальдо: движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено после атаки БПЛА

Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновили после удара ВСУ Сальдо: движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено после атаки БПЛА

Москва8 июн Вести.Движение по атакованному ВСУ мосту в Херсонской области возобновили в реверсивном режиме. Об этом пишет губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Движение по мосту через Чонгарский пролив возобновлено в реверсивном режиме говорится в сообщении

По словам губернатора, место повреждения обследовали специалисты. В ближайшее время они отремонтируют пострадавший участок.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области. Никто не пострадал, но движение через пункт пропуска "Джанкой" было временно перекрыто.