Сальдо: движение через АПП "Джанкой" возобновлено по понтонному мосту

Движение автомобилей через АПП "Джанкой" возобновлено по понтонному мосту Сальдо: движение через АПП "Джанкой" возобновлено по понтонному мосту

Москва15 июн Вести.Реверсивное движение транспорта через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" возобновлено по понтонному мосту. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Реверсивное движение через АПП "Джанкой" возобновлено. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей написал глава региона

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о временной приостановке движения по мосту в направлении пункта пропуска "Джанкой" из-за попыток обстрела со стороны ВСУ.