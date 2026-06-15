Москва15 июнВести.Реверсивное движение транспорта через автомобильный пункт пропуска "Джанкой" возобновлено по понтонному мосту. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Реверсивное движение через АПП "Джанкой" возобновлено. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилейнаписал глава региона
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о временной приостановке движения по мосту в направлении пункта пропуска "Джанкой" из-за попыток обстрела со стороны ВСУ.