Балицкий сообщил об открытии движения через пункт пропуска "Джанкой" в Крым

Балицкий: пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом открыт Балицкий сообщил об открытии движения через пункт пропуска "Джанкой" в Крым

Москва8 июн Вести.Пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом снова открыт. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

Он уточнил, что движение пока осуществляется в реверсивном режиме.

Движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей весом до 3,5 тонны говорится в сообщении

При этом проезд автотранспорта через АПП "Армянск" действует без ограничений, добавил губернатор.

Ранее о возобновлении движения по мосту после удара ВСУ сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.