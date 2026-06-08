Москва8 июнВести.Пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом снова открыт. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.
Он уточнил, что движение пока осуществляется в реверсивном режиме.
Движение через пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей весом до 3,5 тонныговорится в сообщении
При этом проезд автотранспорта через АПП "Армянск" действует без ограничений, добавил губернатор.
Ранее о возобновлении движения по мосту после удара ВСУ сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.