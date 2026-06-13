Москва13 июнВести.Минувшей ночью Вооруженные силы Украины попытались атаковать автомобильный мост, ведущий к контрольно-пропускному пункту "Джанкой". В целях безопасности проезд по нему временно перекрыли. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Прошедшей ночью киевским режимом были предприняты попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой". В целях безопасности движение по мосту временно остановленонаписал Евгений Балицкий
Водителей направляют в объезд через Мелитополь, Новоалексеевку, Новотроицкое, Чаплинку, Мирное и Армянск. Глава региона порекомендовал учитывать этот маршрут при планировании поездок.
В настоящее время на месте работают сотрудники профильных служб.
Граждан просят сохранять спокойствие, быть бдительными и следить за официальными сообщениями.