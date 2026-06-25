После удара по инфраструктуре перекрыт участок трассы "Новороссия"

После атаки ВСУ перекрыт участок трассы Р-280 "Новороссия" в Запорожской области После удара по инфраструктуре перекрыт участок трассы "Новороссия"

Москва25 июн Вести.Противник нанес удар по гражданской инфраструктуре в Запорожской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Евгений Балицкий.

Для обеспечения безопасности дорожного движения перекрыт участок трассы Р-280 "Новороссия".

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В настоящее время движения нет с 317 по 331 километр трассы. Организован объезд через населенные пункты Приазовского и Приморского округов по маршруту Ботиево — Строгановка — Райновка — Орловка.

Также Евгений Балицкий обратился к водителям с просьбой учитывать информацию о частичном перекрытии движения при планировании поездок.