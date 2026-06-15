Балицкий: движение по мосту у КПП "Джанкой" временно остановлено

Движение транспорта по мосту у КПП "Джанкой" приостановили Балицкий: движение по мосту у КПП "Джанкой" временно остановлено

Москва15 июн Вести.Движение автотранспорта по мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" в Запорожской области временно приостановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своих соцсетях.

Киевским режимом были предприняты попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой". В целях безопасности движение по мосту временно остановлено написал глава региона

Транспорт направляют в объезд через Мелитополь, Новоалексеевку, Новотроицкое, Чаплинку, Мирное и Армянск.