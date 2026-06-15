Москва15 июнВести.Движение автотранспорта по мосту в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой" в Запорожской области временно приостановлено, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своих соцсетях.
Киевским режимом были предприняты попытки атаковать автомобильный мост в направлении контрольно-пропускного пункта "Джанкой". В целях безопасности движение по мосту временно остановленонаписал глава региона
Транспорт направляют в объезд через Мелитополь, Новоалексеевку, Новотроицкое, Чаплинку, Мирное и Армянск.