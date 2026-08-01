Москва1 авг Вести.Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в канале MAX о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Ограничение было введено около 17.10 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто сказано в сообщении

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В настоящее время со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 300 автомобилей, со стороны Керчи очереди нет.