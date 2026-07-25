Москва25 июл Вести.Движение автомобильного транспорта временно перекрыли на Крымском мосту после полуночи 25 июля, об этом говорится в сообщении Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. гласит информация в канале МАХ

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне в 21.00 сообщалось, что в очереди на досмотр со стороны Керчи находится 95 транспортных средств. После этого затруднений движения не возникало.