Минтранс Запорожья: трасса "Новороссия" открыта для движения и работает штатно Минтранс Запорожской области опроверг сообщения о закрытии трассы "Новороссия"

Москва30 мая Вести.Федеральная трасса "Новороссия" открыта для движения и работает штатно, сообщил ТАСС министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко.

По его словам, для ликвидации последствий террористических атак ВСУ временно перекрываются отдельные участки.

У нас автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" работает в штатном режиме сказал Лукашенко

При этом автомобили идут в объезд закрытых участков.

Лукашенко подчеркнул, что ситуация на территории области находится под контролем и "никаких перекрытий на долгий период" не возникает.

Ранее в СМИ распространялась недостоверная информация о перекрытии автодороги.

Федеральная трасса Р-280 "Новороссия" соединяет Крым и Ростов-на-Дону через регионы Донбасса и Новороссии.