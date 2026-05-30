Москва30 маяВести.Федеральная трасса "Новороссия" открыта для движения и работает штатно, сообщил ТАСС министр транспорта Запорожской области Николай Лукашенко.
По его словам, для ликвидации последствий террористических атак ВСУ временно перекрываются отдельные участки.
У нас автомобильная дорога Р-280 "Новороссия" работает в штатном режимесказал Лукашенко
При этом автомобили идут в объезд закрытых участков.
Лукашенко подчеркнул, что ситуация на территории области находится под контролем и "никаких перекрытий на долгий период" не возникает.
Ранее в СМИ распространялась недостоверная информация о перекрытии автодороги.
Федеральная трасса Р-280 "Новороссия" соединяет Крым и Ростов-на-Дону через регионы Донбасса и Новороссии.