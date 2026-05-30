Балицкий: ВСУ с помощью БПЛА минируют трассу "Новороссия" в районе Бердянска Балицкий: ВСУ начали минировать трассу "Новороссия" с помощью беспилотников

Москва30 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют беспилотники для того, чтобы дистанционно минировать трассу "Новороссия" в районе Бердянского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, киевский режим, не имеющий успехов на фронте, пытается деморализовать жителей Донбасса и Новороссии.

Над автомобильной трассой "Новороссия" в районе Бердянского муниципального округа зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования. БПЛА противника сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения независимо от того, автомобиль это или пешеход написал губернатор в Telegram-канале

Балицкий обратился к автомобилистам и призвал их быть внимательными на дорогах, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. Губернатор также попросил водителей не совершать поездки без острой необходимости.

Ранее он рассказал, что украинские дроны прицельно бьют по детям, поэтому ситуация для детей в прифронтовых районах становится все опаснее.

Между тем министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении.