Боевики ВСУ попытались атаковать Мелитополь с применением ударных БПЛА Балицкий: ВСУ попытались атаковать Мелитополь с применением ударных БПЛА

Москва7 мая Вести.Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Мелитополь в Запорожской области с применением ударных беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над городом. Опасность повторных атак сохраняется написал он в своем канале в мессенджере MAX

Балицкий призвал граждан сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, а также не приближаться к обломкам дронов и не поднимать их части.