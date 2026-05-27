Москва27 маяВести.Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвижевки Запорожской области.
Воздвижевка освобождена подразделениями 39‑й мотострелковой бригады 68‑го армейского корпуса и 40‑й бригады морской пехоты группировки "Восток". В ходе продолжительных боев удалось установить контроль над районом площадью 19 квадратных километров. Потери украинских боевиков – более двух рот личного состава, десятки автомобилей и роботизированных комплексов.
Освобождение Воздвижевки имеет большое тактическое значение и создает условия для дальнейшего наступления российских войск.
Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потериговорится в поздравительной телеграмме министра обороны РФ гвардейской бригаде морской пехоты