ВСУ продолжают нести потери в Запорожской области Министр обороны Белоусов: ВСУ продолжают нести потери в Запорожской области

Москва27 мая Вести.Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на запорожском направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении подразделений, участвовавших в освобождении Воздвижевки Запорожской области.

Воздвижевка освобождена подразделениями 39‑й мотострелковой бригады 68‑го армейского корпуса и 40‑й бригады морской пехоты группировки "Восток". В ходе продолжительных боев удалось установить контроль над районом площадью 19 квадратных километров. Потери украинских боевиков – более двух рот личного состава, десятки автомобилей и роботизированных комплексов.

Освобождение Воздвижевки имеет большое тактическое значение и создает условия для дальнейшего наступления российских войск.