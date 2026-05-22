Министерство обороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Верхняя Терса в Запорожской области.

Как сообщили в военном ведомстве, село Верхняя Терса, которое было важным логистическим и оборонительным узлом противника на этом участке фронта, перешло под контроль российской армии в результате активных и решительных действий подразделений 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты и 394-го мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии Восточной группировки войск.

Под контроль "Востока" перешло 12,5 кв. км территории, уточнили в Минобороны. Потери украинской армии составили более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины.

За минувшую неделю Верхняя Терса стала вторым населенным пунктом, освобожденным в Запорожской области. Ранее, 15 мая, МО РФ сообщило об освобождении Чаривного.