Москва27 мая Вести.Российские военные постепенно продвигаются на запорожском направлении, сообщил ИС "Вести" военкор Владимир Разин.

Он напомнил, что ранее был взят под контроль российских ВС населенный пункт Воздвижевка.

Мы видим, что происходит на линии фронта: освобождена Воздвижевка. Это достаточно большой населенный пункт в Гуляйпольском районе Запорожской области. И это еще ближе приближает нас к Любецкому. Это самая ближняя точка на трассе, которая снабжает Орехов. Одна из двух трасс на запорожском направлении. А до этого здесь освободили Верхнюю Терсу. Мы видим, что в Запорожье движение с нашей стороны также продолжается