ВС РФ освободили Воздвижевку в Запорожской области Минобороны: российские войска освободили Воздвижевку в Запорожской области

Москва27 мая Вести.Российская армия освободила населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области говорится в сообщении МО РФ

26 мая российские военнослужащие освободили населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области. Вооруженные силы России с начала 2026 года взяли контроль в зоне специальной военной операции над более чем 100 населенными пунктами.