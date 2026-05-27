Москва27 маяВести.Российская армия освободила населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской областиговорится в сообщении МО РФ
26 мая российские военнослужащие освободили населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области. Вооруженные силы России с начала 2026 года взяли контроль в зоне специальной военной операции над более чем 100 населенными пунктами.