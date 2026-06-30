МО РФ показало кадры освобождения Ровного в Запорожской области Минобороны России опубликовало кадры освобождения Ровного в Запорожской области

Москва30 июн Вести.Минобороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Ровное в Запорожской области военнослужащими группировки российских войск "Восток".

В ведомстве подчеркнули, что украинские формирования с занимаемых рубежей вытеснили бойцы штурмовых подразделений 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии Восточной группировки.

По данным МО, в ходе боев российские военные уничтожили до взвода живой силы противника, 4 бронемашины, 7 единиц автомобильной техники, 5 наземных роботизированных комплексов, а также 18 беспилотников Вооруженных сил Украины типа "Баба-Яга".

Освобождение Ровного позволило военнослужащим "Востока" развить продвижение на этом участке фронта и усилить давление на оборону противника в районе Долинки, подчеркнули в ведомстве.

Переход населенного пункта под контроль армии России расширяет контролируемый участок в Запорожской области и создает условия для дальнейших действий российских подразделений на данном направлении, заключили в Минобороны.