Минобороны: ВС РФ уничтожили до роты живой силы ВСУ при освобождении Рыбальского

Названы потери ВСУ при освобождении Рыбальского Минобороны: ВС РФ уничтожили до роты живой силы ВСУ при освобождении Рыбальского

Москва15 авг Вести.Вооруженные силы России уничтожили до роты живой силы украинской армии при освобождении населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" установили контроль над Рыбальским после продвижения северо-западнее населенного пункта Новое Поле. В ходе боев, как подчеркивается, российские бойцы прорвали оборону Вооруженных сил Украины.

Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены семь боевых бронированных машин, десять автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексакоптеров типа R-18 говорится в заявлении

Отмечается, что освобождение Рыбальского позволило "Востоку" расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области.

Минобороны также показало кадры освобождения этого населенного пункта.

Об установлении контроля над Рыбальским российское оборонное ведомство сообщило 15 августа.