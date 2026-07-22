Москва22 июлВести.В ходе освобождения населенного пункта Благодатное Запорожской области бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ уничтожили до взвода живой силы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе боев в районе населенного пункта [Благодатное] уничтожено до взвода живой силы ВСУговорится в сообщении ведомства
Кроме того, российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, три наземных роботизированных комплекса, а также 32 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга".
Как отмечается, освобождение Благодатного дало возможность бойцам группировки "Восток" закрепиться на занятых позициях и подорвать оборону противника в этом районе. Кроме того, это создало предпосылки для дальнейшего наступления на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.