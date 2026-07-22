Бойцы ВС РФ уничтожили до взвода живой силы ВСУ при освобождении Благодатного

ВС РФ при освобождении Благодатного уничтожили до взвода живой силы ВСУ Бойцы ВС РФ уничтожили до взвода живой силы ВСУ при освобождении Благодатного

Москва22 июл Вести.В ходе освобождения населенного пункта Благодатное Запорожской области бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ уничтожили до взвода живой силы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе боев в районе населенного пункта [Благодатное] уничтожено до взвода живой силы ВСУ говорится в сообщении ведомства

Кроме того, российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, семь единиц автомобильной техники, три наземных роботизированных комплекса, а также 32 тяжелых гексакоптера типа "Баба-яга".

Как отмечается, освобождение Благодатного дало возможность бойцам группировки "Восток" закрепиться на занятых позициях и подорвать оборону противника в этом районе. Кроме того, это создало предпосылки для дальнейшего наступления на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.