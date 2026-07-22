ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Артельное и Благодатное

ВС РФ освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Артельное и Благодатное

Москва22 июл Вести.Подразделения ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Также российская армия освободила село Благодатное в Запорожской области.

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области говорится в сообщении Минобороны РФ

Благодатное в Запорожской области освободили бойцы группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны украинских боевиков.

19 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими силами населенного пункта Вольное в Днепропетровской области. За день до этого, 18 июля, стало известно, что село Ленина перешло под контроль ВС России.