ВС РФ освободили Украинское в Харьковской области МО РФ: российские военнослужащие освободили Украинское в Харьковской области

Москва1 июл Вести.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Украинское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт был взят под контроль в ходе активных и решительных действий российских военнослужащих.

Отмечается, что всего за минувшие сутки в зоне ответственности "Севера" украинская армия потеряла до 200 военнослужащих, танк, а также американский бронеавтомобиль HMMWV.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2026 года подразделения ВС РФ уже освободили 128 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.