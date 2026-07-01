ВС РФ за шесть месяцев освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО Российские войска за полгода освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО

Москва1 июл Вести.Вооруженные силы России за первое полугодие 2026 года освободили в зоне специальной военной операции (СВО) 128 населенных пунктов.

Почти треть из них приходится на долю Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Согласно подсчетам агентства, с января по июнь под контроль российских военных перешли 128 населенных пунктов: 39 — в ДНР, 32 — в Харьковской области, 29 — в Запорожской области, 20 — в Сумской области и 8 — в Днепропетровской области​​​.

Наибольшее количество населенных пунктов было освобождено в феврале — 24. В январе и марте под контроль ВС РФ перешли по 23 населенных пункта, в мае — 21, в апреле — 17 и в июне —20.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС "Вести" с иронией высказался о заявлениях некоторых европейских политиков по поводу "успехов" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Глава государства отметил, что если утверждения о продвижении ВСУ и занятии ими новых территорий соответствуют действительности, то западным союзникам Киева, по их собственной логике, остается "лишь просто подождать".

Путин отметил, что, хотя западные лидеры стремятся достигнуть стратегического поражения России, ВС РФ продолжит делать все для того, чтобы все цели СВО на Украине были достигнуты.