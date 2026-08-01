Российские военные освободили 32 населенных пункта за июль 2026 года

ВС России освободили в июле 32 населенных пункта в зоне СВО Российские военные освободили 32 населенных пункта за июль 2026 года

Москва1 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) России установили в июле контроль над 32 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.

Значительное количество освобожденных населенных пунктов (22, 68%) пришлось на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР).

Наиболее значительных показателей добилась российская группировка войск "Север", взяв под контроль десять населенных пунктов.

Подразделения группировки "Центр" освободили восемь населенных пунктов, группировки "Запад" – шесть, группировки "Восток" - пять, группировки "Юг" - три населенных пункта.

С начала 2026 года российские войска освободили в зоне СВО более 100 населенных пунктов.