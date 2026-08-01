Москва1 авгВести.Вооруженные силы (ВС) России установили в июле контроль над 32 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
Значительное количество освобожденных населенных пунктов (22, 68%) пришлось на Харьковскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР).
Наиболее значительных показателей добилась российская группировка войск "Север", взяв под контроль десять населенных пунктов.
Подразделения группировки "Центр" освободили восемь населенных пунктов, группировки "Запад" – шесть, группировки "Восток" - пять, группировки "Юг" - три населенных пункта.
С начала 2026 года российские войска освободили в зоне СВО более 100 населенных пунктов.