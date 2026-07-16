Москва16 июлВести.Подразделения группировки войск "Север" Вооруженных сил Российской Федерации с начала 2026 года освободили 50 населенных пунктов. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что в период с января по февраль были освобождены 13 населенных пунктов. Лучшие результаты российские бойцы показывали с марта по май, когда противника выбили из 29 населенных пунктов, включая Песчаное, Миропольское и Новодмитровку.
С начала лета подразделения "Северной" группировки взяли под контроль 8 населенных пунктов: Шевченко, Охримовку, Иволжанское, Украинское, Лосевка, Земляной Яр, Петро-Ивановка и Бачевск.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки "Север" уничтожили боевиков ВСУ из состава 105-го Черниговского погранотряда, которые запускали дроны по гражданским объектам в Брянской области.