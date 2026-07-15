Москва15 июл Вести.Бойцы группировки "Север" уничтожили украинских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского погранотряда, которые атаковали гражданские объекты в Брянской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах ТАСС.

По словам собеседника агентства, информация о массовых потерях среди операторов БПЛА 105-го Черниговского пограничного отряда получена из анализа некрологов украинских военных в Черниговской области.

Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы бойцами "Севера" добавил он

4 июля врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в одном из поселков региона погиб мирный житель, еще двое пострадали и доставлены в больницу. Тогда же в результате украинского удара был полностью уничтожен дом, повреждены еще семь частных жилых домов и восемь гражданских автомобилей.