Москва17 мая Вести.Минувшей ночью над Брянской областью расчеты ПВО Министерства обороны России уничтожили 201 украинский беспилотник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Оперативная информация. В период с 22.00 16.05 до 7.00 17.05 над территорией Брянской области … уничтожен 201 вражеский БПЛА самолетного типа говорится в публикации

К ликвидации целей привлекались мобильно-огневые группы бригады "БАРС - Брянск", сотрудники МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Жителей призывают сохранять бдительность. При обнаружении обломков БПЛА следует звонить по единому телефону экстренных служб 112.