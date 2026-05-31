Москва31 маяВести.Артиллеристы российской группировки войск "Север" выполнили за ночь 320 огневых задач, уничтожив более 50 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
Уничтожены также 19 единиц бронированной и автомобильной техники, четыре пункта управления БПЛА, пять 120-мм минометов, три радиоэлектронные станцииотмечает ТАСС
Войска "Севера" продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы России для создания буферной зоны и обеспечения безопасности для мирного населения.