Москва22 маяВести.Расчеты тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек" российской группировки войск "Север" уничтожили за сутки пять опорных пунктов и четыре пункта управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил боец с позывным "Рим" в интервью РИА Новости.
Кроме того, уничтожены более 25 боевиков ВСУ в Сумской области, уточнил "Рим".
Экипажи ТОС-1 А в ночное время выдвинулись на позиции, отработали по всем выявленным целям термобарическими боеприпасамиприводит РИА Новости слова "Рима"
Все цели полностью уничтожены. Подразделения "Севера" продолжают наступление.