ТОС-1 "Севера" уничтожили за сутки 5 опорников и 4 пункта управления БПЛА ВСУ Расчеты ТОС-1 группы "Север" уничтожили за сутки 5 блиндажей ВСУ

Москва22 мая Вести.Расчеты тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек" российской группировки войск "Север" уничтожили за сутки пять опорных пунктов и четыре пункта управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил боец с позывным "Рим" в интервью РИА Новости.

Кроме того, уничтожены более 25 боевиков ВСУ в Сумской области, уточнил "Рим".

Экипажи ТОС-1 А в ночное время выдвинулись на позиции, отработали по всем выявленным целям термобарическими боеприпасами приводит РИА Новости слова "Рима"

Все цели полностью уничтожены. Подразделения "Севера" продолжают наступление.