Москва2 маяВести.Российская группировка войск "Север" уничтожила за сутки более 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Севера" Василий Межевых в видеоролике от Минобороны.
Уничтожены также две боевые бронированные машины Senator и HMMWV, 14 автомобилей, САУ "Богдана", гаубица Д-30, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Комекс" ВСУотметил Межевых
Кроме того, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 70 тяжелых боевых октокоптеров R-18 ("Баба-Яга"), мотоцикл, пять квадроциклов, багги и 12 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, заключил Межевых.