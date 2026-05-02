Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 190 боевиков ВСУ Группировка "Север" уничтожила за сутки 190 военнослужащих ВСУ

Москва2 мая Вести.Российская группировка войск "Север" уничтожила за сутки более 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра "Севера" Василий Межевых в видеоролике от Минобороны.

Уничтожены также две боевые бронированные машины Senator и HMMWV, 14 автомобилей, САУ "Богдана", гаубица Д-30, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Комекс" ВСУ отметил Межевых

Кроме того, вскрыты и уничтожены 44 пункта управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 70 тяжелых боевых октокоптеров R-18 ("Баба-Яга"), мотоцикл, пять квадроциклов, багги и 12 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, заключил Межевых.