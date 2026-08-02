ВС России уничтожили за сутки 150 пунктов управления дронами ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили за сутки 150 пунктов управления дронами ВСУ ВС России уничтожили за сутки 150 пунктов управления дронами ВСУ в зоне СВО

Москва2 авг Вести.Российские группировки войск "Запад", "Юг", "Север" и "Восток" уничтожили за сутки 150 пунктов управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает Минобороны.

Уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, 83 БПЛА, пять станций спутниковой связи Starlink, два барражирующих боеприпаса, 26 роботизированных комплексов, полевой склад боеприпасов и 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ заявил начальник пресс-центра "Запада" Иван Бигма

Бойцы "Севера" уничтожили за сутки 27 пунктов управления БПЛА, 128 беспилотников, 52 тяжелых дрона типа R18 и восемь НРТК ВСУ.

Бойцы "Юга" уничтожили на краматорском, константиновском и славянском направлениях 46 антенн связи, два терминала Starlink, 39 наземных робототехнических комплексов, 24 пункта управления БПЛА и 24 БПЛА. Кроме того, сбиты 61 БПЛА самолетного типа и 103 тяжелых квадрокоптера ВСУ.

Группировка "Восток" уничтожила за сутки четыре склада материальных средств, девять станций спутниковой связи Starlink, 45 БПЛА и 41 пункт управления БПЛА ВСУ.