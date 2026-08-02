Москва2 авгВести.Расчетами противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск "Север" за прошедшую ночь уничтожены свыше 120 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, дроны летели в сторону приграничных регионов Российской Федерации.
За прошедшую ночь был обнаружен в Харьковской и Сумской областях пролет более 120 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов РФ. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУговорится в сообщении
Российские группировки войск "Запад", "Юг", "Север" и "Восток" уничтожили за сутки 150 пунктов управления беспилотниками украинской армии в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 743 беспилотников ВСУ.