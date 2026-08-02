Расчеты "Севера" поразили более 120 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях

ПВО "Севера" уничтожила свыше 120 летящих на российское приграничье дронов ВСУ Расчеты "Севера" поразили более 120 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Москва2 авг Вести.Расчетами противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск "Север" за прошедшую ночь уничтожены свыше 120 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, дроны летели в сторону приграничных регионов Российской Федерации.

За прошедшую ночь был обнаружен в Харьковской и Сумской областях пролет более 120 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов РФ. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО расположенных в районах пролетов летательных аппаратов. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ говорится в сообщении

Российские группировки войск "Запад", "Юг", "Север" и "Восток" уничтожили за сутки 150 пунктов управления беспилотниками украинской армии в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 743 беспилотников ВСУ.