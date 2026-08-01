Москва1 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 743 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ежедневной сводке ведомства отмечается, что ПВО также перехватила и уничтожила 15 управляемых авиационных бомб.
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Таким образом, количество сбитых дронов ВСУ с начала спецоперации превысило 194 тысячи.
В ночное время было уничтожено 274 украинских беспилотника. Воздушную атаку противника отразили над 17 регионами страны, а также Черным и Азовским морями.