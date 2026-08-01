Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 беспилотника ВСУ

Российская ПВО за сутки сбила более 740 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 15 авиабомб и 743 беспилотника ВСУ

Москва1 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 743 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ежедневной сводке ведомства отмечается, что ПВО также перехватила и уничтожила 15 управляемых авиационных бомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты … 743 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Таким образом, количество сбитых дронов ВСУ с начала спецоперации превысило 194 тысячи.

В ночное время было уничтожено 274 украинских беспилотника. Воздушную атаку противника отразили над 17 регионами страны, а также Черным и Азовским морями.