Минобороны: ПВО за сутки сбила 274 украинских БПЛА над российскими регионами

Средства ПВО за ночь ликвидировали 274 украинских БПЛА Минобороны: ПВО за сутки сбила 274 украинских БПЛА над российскими регионами

Москва1 авг Вести.Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над регионами РФ 274 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уничтоженные БПЛА ВСУ относились к беспилотному типу.

Атака киевского режима была отражена в период с 20:00 мск 31 июля до 7:00 мск 1 августа.

Перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали маскировать дроны самолетного типа под птиц с машущими крыльями.