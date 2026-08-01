Москва1 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали маскировать дроны самолетного типа под птиц с машущими крыльями, заявил российский боец с позывным Воган, сообщает ТАСС.

Много случаев, в тылу участились работы "Хорнетов", он маскируется под птицу, его не заметишь. Грубо говоря, летит птица, парит. Ты смотришь - о, самолет! Потом раз - он крыльями замахал приводит ТАСС слова Вогана

Все это усложнило логистику для российской армии. Боеприпасы и другие грузы теперь подвозят на грузовиках не ближе 40 км к линии боевого соприкосновения, пояснил Воган.

Дальнейшая перевозка становится опасной даже в сопровождении мобильной огневой группы. Следующие 20 км грузы везут на менее габаритном транспорте - на багги "Улан" и "буханках". В двадцатикилометровой зоне доставку осуществляют пешком или на квадроциклах, заключил Воган.