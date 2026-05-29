Москва29 мая Вести.FPV-перехватчики "Елка" заставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднять дроны на высоту более 1 км, заявил командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот.

Потому что в данный момент мы стали угрозой для БПЛА - начали очень много сбивать... И вот начали запускать свои беспилотники на высоте свыше 1 000 м... Плюс перехватчик "Елка" - он не несет в себе никакого заряда. Чисто бьет за счет кинетического удара. Можно спокойно применять в населенных пунктах, на трассе в городах рассказал военный

Он добавил, что тактика ВСУ сильно изменилась по сравнению с 2023 годом: если ранее украинские дроны летали на высоте 150-200 м, то сейчас они летают на высоте 900-1 200 м.

