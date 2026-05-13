Москва13 мая Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за активного использования российскими бойцами беспилотников вынуждены менять тактику на харьковском участке фронта, особенно в части применения артиллерии и при передвижениях.

Об этом РИА Новости рассказал командир группы БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным Узбек.

По его словам, боевики адаптируются, стараясь держать самоходные установки на удалении и меняя огневые позиции. Однако недавно российским силам удалось уничтожить британскую самоходную установку AS-90, отметил собеседник агентства.

Кроме того, Узбек обратил внимание, что на некоторых участках фронта ВСУ лишены возможности свободно передвигаться, что вынуждает их использовать наземную робототехнику.

В серой зоне создаем им неприятности на ротациях, ждунами (замаскированные дроны, которые ожидают появления противника – прим. ред.) пользуемся. Противник под нас подстраивается, а мы как били, бьем и будем бить рассказал офицер

Ранее сообщалось, как тактика и маневренность российских бойцов помогла им освободить село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике.