Москва12 маяВести.Проломить оборону в боях за освобождение донецкого села Кривая Лука удалось за счет эффективной тактики и маневренности бойцов Южной группировки войск, рассказал ИС "Вести" стрелок с позывным Азия.
Штурмовики зашли в населенный пункт малыми группами — по два человека — и столкнулись с ожесточенным сопротивлением ВСУ. Наступление шло с разных флангов. Для этого в основном использовали легкие и маневренные мотоциклы, с которых можно быстро спрыгнуть в случае опасности.
Очень жестокое [сопротивление противника]… [Помогла] тактика, маневренность и грамотное руководствовспоминает Азия
К приходу штурмовых подразделений противник готовился основательно: упорные бои шли за каждую улицу и дом.
До сих пор кидаются в нас своими FPV по Кривой Луке… Но чаще они сдаютсяотмечает оператор FPV-дронов с позывным Москва.
Штурмовики зачистили все здания в селе и теперь проводят разминирование. Местным жителям, которые отказались покидать свои дома, бойцы привезли воду, продукты питания и медикаменты.
Взятие Кривой Луки — важный шаг для освобождения всей Донецкой Народной Республики. Об освобождении населенного пункта Минобороны РФ сообщило 8 мая.