Москва12 мая Вести.Проломить оборону в боях за освобождение донецкого села Кривая Лука удалось за счет эффективной тактики и маневренности бойцов Южной группировки войск, рассказал ИС "Вести" стрелок с позывным Азия.

Штурмовики зашли в населенный пункт малыми группами — по два человека — и столкнулись с ожесточенным сопротивлением ВСУ. Наступление шло с разных флангов. Для этого в основном использовали легкие и маневренные мотоциклы, с которых можно быстро спрыгнуть в случае опасности.

Очень жестокое [сопротивление противника]… [Помогла] тактика, маневренность и грамотное руководство вспоминает Азия

К приходу штурмовых подразделений противник готовился основательно: упорные бои шли за каждую улицу и дом.

До сих пор кидаются в нас своими FPV по Кривой Луке… Но чаще они сдаются отмечает оператор FPV-дронов с позывным Москва.

Штурмовики зачистили все здания в селе и теперь проводят разминирование. Местным жителям, которые отказались покидать свои дома, бойцы привезли воду, продукты питания и медикаменты.

Взятие Кривой Луки — важный шаг для освобождения всей Донецкой Народной Республики. Об освобождении населенного пункта Минобороны РФ сообщило 8 мая.