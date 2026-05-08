Белоусов поздравил военнослужащих ВС РФ с освобождением Кривой Луки в ДНР

Москва8 мая Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской орденов Славы и Суворова бригады с освобождением населенного пункта Кривая Лука в Донецкой народной республике (ДНР).

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет поставленные задачи на самых сложных направлениях.

В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад приводит слова Белоусова министерство обороны РФ

Министр добавил, что российские мотострелки уверенно продвигаются вперед, обеспечивая успешное наступление группировки войск.

Белоусов также выразил военнослужащим благодарность за верность России и присяге. Кроме того, он выразил уверенность, что военные с честью продолжат служить стране и надежно обеспечивать ее безопасность.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия освободила населенный пункт Кривая Лука. По данным ведомства, это стало возможно в результате наступательных действий Южной группировки войск.