Москва4 июл Вести.Глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов подразделений Южной группировки войск с освобождение Константиновки. Министр подчеркнул качества, проявленные российскими военными в боях.

Как информировали в ведомстве, поздравления адресованы освобождавшим Константиновку бойцам 103-го гвардейского мотострелкового полка, 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка.

Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск говорится в поздравлении, направленном министром 103-му гвардейскому мотострелковому полку

Белоусов отметил профессиональные и решительные действия 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, храбрость, отвагу и решительность, с которыми 72-я отдельная мотострелковая бригада громит противника. Глава МО подчеркнул храбрость и самоотверженность, проявленные бойцами 78-го мотострелкового полка на краматорско-дружковском направлении.

Поздравительные слова министр направил и другим подразделениями группировки "Юг". Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, выразив уверенность, что бойцы продолжат с честью выполнять защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.