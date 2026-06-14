Командир бригады раскрыл подробности продвижения ВС РФ в Константиновке в ДНР Командир мотострелковой бригады Грунис: Константиновка "нарезана как пирог"

Москва14 июн Вести.Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), восточную часть которой освободили российские военные 11 июня, "нарезана как пирог", рассказал командир 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис. Его комментарий распространило Минобороны РФ.

Перерезали узкое место города и, не останавливаясь, перерезав город по улице Ливаневского, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружковка... После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, развивая успех. Нарезали город как пирог, получается рассказал генерал-майор

По словам Груниса, российские бойцы заняли завод "Автостекло" и продолжили действия, не останавливаясь, наращивая усилия.

Ранее украинские СМИ писали, что ВСУ опасаются потерять Константиновку к концу лета. Минобороны РФ информировало о полном контроле над восточной частью города.