Минобороны сообщило об освобождении 763 зданий в Константиновке за неделю Минобороны РФ: 763 здания освобождены за неделю в Константиновке

Москва26 июн Вести.Подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжили наступательные действия в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в ведомстве, в течение недели штурмовые подразделения продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в юго-западной части Константиновки. В Минобороны утверждают, что с 20 по 26 июня российские военные освободили 763 здания.

Всего за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки потери ВСУ составили более 1 280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 артиллерийское орудие.

Как ранее сообщили ТАСС в российских силовых структурах, украинские боевики в панике пытаются безрезультатно бежать из Константиновки. По данным Минобороны, ВСУ при отступлении оставляют имущество и технику, которые не успевают вывезти.