Москва26 июн Вести.Украинские боевики в панике пытаются безрезультатно бежать из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже – по одному человеку. Но всегда безрезультатно. Гибнут отметил собеседник агентства

В силовых структурах подчеркнули, что пока заблокированным внутри города военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходить из него не удается.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки освободили 127 зданий в Константиновке.

Как ранее рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко, украинские боевики намеренно подожгли храм в Константиновке, где укрывались мирные жители.