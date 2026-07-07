ВСУ совершают теракты в отношении мирных жителей при эвакуации из Константиновки

ВСУ совершают террористические атаки на мирных при эвакуации из Константиновки ВСУ совершают теракты в отношении мирных жителей при эвакуации из Константиновки

Москва7 июл Вести.Украинские военные наносят удары по мирным гражданам и затрудняют эвакуацию из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск Вооруженных сил России с позывным Агалу в беседе с ТАСС.

По словам комбата, местные жители желают как можно скорее покинуть город, так как находиться там становится невыносимо.

Противник наносит такие террористические действия на гражданских отметил Агалу

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что свыше тысячи мирных жителей остаются в Константиновке.

ВС 3 июля полностью освободили Константиновку. Президент Российской Федерации Владимир Путин указывал, что взятие города имеет важное стратегическое значение.