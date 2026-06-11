Москва11 июн Вести.Мирные жители, оставшиеся в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) и не покинувшие свои дома, ждут освобождения города Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка группировки войск "Юг" с позывным Крупный.

Мирных жителей там (в Константиновке. – Прим. ред.) очень много. Они остаются, и все к нам очень дружественно расположены. То есть они именно не уходят потому, что ждут нашего прихода отметил он

9 июня киевский режим объявил о начале принудительной эвакуации гражданского населения из подконтрольных ему районов Донецкой Народной Республики. Под действие распоряжения попали несколько улиц крупных городов, а также ряд населенных пунктов.

10 июня военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Константиновка находится в клещах Вооруженных сил России, осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений.

11 июня в Минобороны РФ сообщили, что в Константиновке российские войска ведут уличные бои. В оборонном ведомстве уточнили, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.