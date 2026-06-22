Москва22 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся в ближайшее время сдать город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил ИС "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, киевский режим уже начал информационную подготовку к сдаче этого важного города.

Внутреннего своего информационного потребителя они готовят к тому, что Константиновку они будут в ближайшее время сдавать. И действительно у них в Константиновке очень большие проблемы, потому что мы уже внутри города фактически там. Хотя есть такое понятие "слоеный пирог", но тем не менее внутри города у них уже два оперативных окружения - прямо внутри города. С юго-запада мы давим по многоэтажной застройке и идем вдоль, то есть отжимаем их в сторону промки (промзоны - Прим. ред.), идем на север. И там уже в районе Юбилейного парка идут сражения, а это фактически северная окраина Константиновки сообщил Кимаковский

По его словам, украинским боевикам долгое время удавалось держать позиции в частном секторе.

Но сейчас и в частном секторе для них создан такой котел, потому что мы хорошо продвинулись за вокзал по промке тоже в сторону севера и давим их со стороны Новодмитровки. Тоже там, особенно с этой стороны, у них большие проблемы, и это связано с тем, что мы там находимся на высотах. Они там пробуют атаковать в районе Красного, сбить наше наступление, но у них это не получается. И мы тоже движемся … с востока, давим их на запад, а также делаем все для того, чтобы двигаться на север рассказал Кимаковский

В Константиновке продолжается активное наступление российских войск, идет зачистка жилых кварталов, сообщил ранее в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

По сообщению Минобороны РФ, российские военные выбивают противника из многоквартирных домов и частных построек, действуя небольшими группами по 2-3 человека.