Пушилин: ВС РФ зачищают жилые кварталы в Константиновке Пушилин: российские военные улучшили позиции в Константиновке

Москва22 июн Вести.В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжается активное наступление российских войск, идет зачистка жилых кварталов. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести".

В самой Константиновке продолжаются активные наступательные действия наших бойцов в самой городской застройке. Идет зачистка жилых кварталов от противника заявил Пушилин

На юго-западе уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Логистика у противника крайне затруднена, поэтому склад был одной из важных целей, отметил глава ДНР. В центральной части Константиновки российские военнослужащие также улучшили позиции, добавил он.

Кроме того, ведется активное продвижение в Красном Лимане – как в самом городе, так и в его окрестностях. Российские войска овладевают опорными пунктами ВСУ, зачищают здания от остатков формирований противника, рассказал Пушилин. Также, добавил глава региона, российская армия уничтожила на краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения украинских боевиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения "Южной" группировки войск последовательно вытесняют противника из Константиновки.