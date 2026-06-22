Москва22 июн Вести.Российская армия уничтожила на краснолиманском фронте последнюю артерию снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

На краснолиманском направлении идем дальше. Уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях сказал он

Ранее пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что армия киевского режима практически потеряла Красный Лиман, ВС РФ полностью контролируют обстановку на земле и в небе. По его словам, многие боевики покидают свои позиции.