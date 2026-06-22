Украинский военнопленный рассказал, что ВСУ потеряли Красный Лиман Украинский пленный Контробай: Красный Лиман мы потеряли

Москва22 июн Вести.Красный Лиман практически потерян для ВСУ, многие украинские военнослужащие покидают свои позиции. Об этом рассказал пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай.

Украинское командование лишь усугубляет положение в Красном Лимане, и военные могут надеяться только на себя, сообщил пленный.

Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернем заявил Контробай

Он также рассказал, что выбраться из Красного Лимана "практически нереально", и военнослужащие ВСУ, осознав, в какой ситуации они оказались, "начинают покидать свои позиции", передает РИА Новости. Обстановку на земле и в небе полностью контролируют российские военные, добавил Контробай.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовки группировки "Запад" в Красном Лимане создают "огневой мешок" для ВСУ, лишая украинские формирования возможности перегруппировки.

Красный Лиман играет ключевую роль в продвижении к Славянску, пояснил в интервью ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.