Москва22 июнВести.Красный Лиман практически потерян для ВСУ, многие украинские военнослужащие покидают свои позиции. Об этом рассказал пленный из 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай.
Украинское командование лишь усугубляет положение в Красном Лимане, и военные могут надеяться только на себя, сообщил пленный.
Красный Лиман мы потеряли, и обратно уже никак не вернемзаявил Контробай
Он также рассказал, что выбраться из Красного Лимана "практически нереально", и военнослужащие ВСУ, осознав, в какой ситуации они оказались, "начинают покидать свои позиции", передает РИА Новости. Обстановку на земле и в небе полностью контролируют российские военные, добавил Контробай.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовки группировки "Запад" в Красном Лимане создают "огневой мешок" для ВСУ, лишая украинские формирования возможности перегруппировки.
Красный Лиман играет ключевую роль в продвижении к Славянску, пояснил в интервью ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.