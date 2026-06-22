Военный эксперт о ситуации в рядах ВСУ в районе Красного Лимана: все бегут

"ВСУ в раздрае": военный эксперт рассказал о ситуации в Красном Лимане Военный эксперт о ситуации в рядах ВСУ в районе Красного Лимана: все бегут

Москва22 июн Вести.Украинские боевики, оказавшиеся в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, находятся в раздрае, командование сбегает. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

Он рассказал, что российские войска постепенно просачиваются в населенный пункт и создают условия для полного обрушения обороны Вооруженных сил Украины.

Генералы сбежали. Сейчас ВСУ находятся в раздрае, они не знают, как освободить Красный Лиман. Захваченные пленные все в один голос говорят, что все бегут. И украинское командование, уже сбежав, пыталось деблокировать населенный пункт, послав большую группу бронемашин. Но этого не случилось сказал Михайлов

Вооруженные силы России активно продвигаются в Красном Лимане, отметил эксперт. Город, по его словам, фактически находится в полном окружении ВС РФ.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о тяжелом положении украинских боевиков в Красном Лимане. Он отметил, что населенный пункт для ВСУ фактически потерян, а украинское командование лишь усугубляет положение.